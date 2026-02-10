Olimpiadi 2026 | il racconto dei soccorritori di Lindsey Vonn dopo la spaventosa caduta nella libera a Cortina

I soccorritori che hanno assistito Lindsey Vonn dopo la sua caduta a Cortina raccontano di un'operazione rapida ma difficile. La campionessa, 41 anni, con un ginocchio ricostruito e il crociato rotto all’altro ginocchio, è stata caricata in elicottero e portata d’urgenza in ospedale. Era la seconda volta in pochi giorni che la ex sciatrice finiva sotto i riflettori per un incidente in pista, questa volta molto grave.

(LaPresse) Il tentativo di Lindsey Vonn di vincere la discesa libera alle Olimpiadi invernali all’età di 41 anni, con un ginocchio destro ricostruito e quello sinistro con il crociato rotto, si è concluso domenica con una spaventosa caduta sulla pista di Cortina che le ha provocato una frattura alla gamba e l’ha costretta a essere trasportata in elicottero in ospedale per la seconda volta in pochi giorni, dopo l’incidente a Crans-Montana. “L’abbiamo vista cadere e siamo stati immediatamente allertati”, ha detto il pilota dell’elicottero di soccorso Roberto Cit all’Associated Press. “Siamo decollati immediatamente dall’eliporto dove eravamo in standby con l’elicottero”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Olimpiadi 2026: il racconto dei soccorritori di Lindsey Vonn, dopo la spaventosa caduta nella libera a Cortina Approfondimenti su Olimpiadi 2026 Lindsey Vonn, grave caduta nella discesa libera dei Giochi di Milano-Cortina: interviene l’elisoccorso (video) Durante la discesa libera alle Olimpiadi di Milano-Cortina, Lindsey Vonn è caduta pesantemente dopo pochi secondi di gara. Olimpiadi Milano Cortina 2026, caduta choc per Lindsey Vonn in discesa libera, portata via in elicottero, gara sospesa per 20’ – VIDEO Lindsey Vonn si infortuna durante la discesa libera alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Olimpiadi 2026 Argomenti discussi: Olimpiadi Milano Cortina 2026, cerimonia d'apertura a San Siro. FOTO; XXV GIOCHI OLIMPICI INVERNALI MILANO CORTINA 6-22 febbraio 2026; Giochi Olimpici Invernali 2026: la storia dietro il design delle splendide divise Olimpiche di Haiti; Le Olimpiadi invernali 2026 e il miracolo mancato del 1944: quando la guerra fermò i Giochi. Un documentario dedicato alle Olimpiadi italiane: Gruppo Fs presenta la serie Giochi 2026. Il viaggio del tempoTre episodi che raccontano il ruolo strategico di FS nelle Olimpiadi italiane. Ad accompagnare il racconto, le testimonianze di quattro grandi campioni: Deborah Compagnoni, Gregorio Paltrinieri, Arian ... italiaoggi.it Pierfrancesco Favino alla cerimonia delle Olimpiadi invernali 2026 recita L'infinito di Leopardi in un elegante completo grigio ArmaniL'attore Pierfrancesco Favino recita alla cerimonia delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 una poesia di Leopardi. Il look è italiano ... vogue.it Sinner, parole di sostegno per Lindsey Vonn dopo l’infortunio "Sto pensando a te" - facebook.com facebook Il messaggio di Lindsey #Vonn dopo l’incidente commuove il mondo: #Sinner e #Tamberi le rispondono così sui social x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.