Olimpiadi Milano Cortina 2026 caduta choc per Lindsey Vonn in discesa libera portata via in elicottero gara sospesa per 20’ – VIDEO

Lindsey Vonn si infortuna durante la discesa libera alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La campionessa statunitense, tra le favorite per l’oro, cade subito dopo la partenza sull’Olympia delle Tofane. La gara viene immediatamente sospesa e, dopo circa 20 minuti, Vonn viene portata via in elicottero per le cure. La sua caduta ha scosso gli spettatori e cambiato i piani della giornata.

La 41enne statunitense, una delle grandi favorite per la medaglia d'oro, è caduta dopo pochi secondi dal via sull'Olympia delle Tofane, prima del primo intermedio. L'impatto è apparso subito serio e la gara è stata immediatamente sospesa per circa 20 minuti, mentre i soccorritori intervenivano in pi.

