Olimpia Milano che sofferenza contro Treviso! Poi Guduric e LeDay risolvono tutto

I giocatori dell'Olimpia Milano hanno faticato più del previsto contro Treviso al PalaVerde. La squadra ha sofferto molto, ma alla fine Guduric e LeDay sono riusciti a mettere a referto i punti decisivi, portando a casa un’altra vittoria importante per l’EA7.

Che fatica per l'Olimpia Milano al PalaVerde! I ragazzi di Poeta soffrono contro Treviso, ma la freddezza nei momenti decisivi garantisce un'altra vittoria all'EA7. I padroni di casa restano sempre in scia, ma nel finale la tripla decisiva di LeDay, tra i migliori insieme a Guduric ed Ellis, decide la partita sul punteggio di 71-76.

