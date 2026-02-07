Nutribullet Treviso contro Olimpia Milano | dove seguire la partita

Questa sera Treviso accoglie Milano per una partita che promette spettacolo. La Nutribullet Treviso Basket si prepara ad affrontare l’Olimpia Milano, una delle sfide più attese della stagione. Gli spettatori sono già in attesa di vedere ritmo e intensità sul parquet.

Una sfida di rango fa capolino nel calendario: Nutribullet Treviso Basket ospita EA7 Emporio Armani Milano in un match che promette ritmo ed equilibrio. Le due formazioni scendono in campo con obiettivi di classifica ben chiari e una diversa lettura della forma recente, pronta a offrire spunti tattici e momenti di alto livello su LBATV. Dove vederla: lunedì 9 febbraio 2026 ore 20.30, LBATV. Arbitri: Tolga Sahin, Christian Borgo, Sergio Noce. Treviso arriva dopo la sconfitta a Trieste, mentre Milano è reduce da un ko interno contro Brescia in campionato e sta affrontando le sfide europee contro Baskonia e ASVEL Villeurbanne. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Questa sera a Treviso va in scena una partita importante di serie A.

Argomenti discussi: MONDAY NIGHT AL PALAVERDE: ARRIVA L’OLIMPIA MILANO; Nutribullet, il cuore non basta: ko a Trieste. Ora l’ultimo posto fa sempre più paura; Basket, Della Valle, 31 punti, trascina Brescia. La Leonessa vince a Milano e si prende il primato in solitaria; Olimpia Milano, incubo infortuni: anche Josh Nebo ko.

