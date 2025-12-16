Basket | Olimpia Milano d’autore sul Real Madrid Brillantezza d’Eurolega per Guduric

L'Olimpia Milano si impone con autorità sul Real Madrid, dimostrando tutta la propria brillantezza in Eurolega. Sul parquet di Assago o del PalaLido, l'energia e la qualità della squadra milanese si fanno notare, confermando il momento positivo e la competitività a livello continentale. Un risultato che sottolinea il carattere e la crescita della formazione meneghina nella massima competizione europea.

Forum di Assago o PalaLido (o, per sponsor, Allianz Cloud), la sostanza non cambia: è Olimpia Milano in grande spolvero in Eurolega. L'EA7 Emporio Armani di Peppe Poeta, con Ettore Messina presente in tribuna, batte con autorità il Real Madrid per 89-82 senza mai correre per davvero il rischio di farsi riprendere dopo una partita condotta con grande stile. Protagonista numero uno Marko Guduric con 22 punti, altri cinque in doppia cifra. Per il Real non basta un Facundo Campazzo versione tiratore scelto: i suoi 25 punti non bastano. Buona la prima, insomma, nell'arena che per tre mesi ospiterà il club meneghino.

