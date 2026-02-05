Caserta uomo colpisce con un coltello da cucina l' ex fidanzata 24enne e si ferisce allo sterno

La polizia ha arrestato un 33enne di Caserta che ha tentato di uccidere l’ex fidanzata di 24 anni. Dopo una lite, l’uomo le ha sferrato un coltello da cucina e si è ferito allo sterno. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale, mentre l’uomo ora si trova in cella con l’accusa di tentato femminicidio.

Eseguito un arresto per tentato femminicidio in provincia di Caserta, dove una giovane donna è stata aggredita con un coltello dal suo ex fidanzato. Secondo quanto si apprende dal comunicato diffuso dalle forze dell'ordine, la violenza sarebbe scaturita da una lite legata alla fine della loro relazione. La ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l'intervento degli agenti della Squadra Mobile di Caserta e del Commissariato di pubblica sicurezza di Castel Volturno è stato richiesto dopo una chiamata al 118 per un'emergenza sanitaria nella zona "ischitella".

