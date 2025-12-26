Gira con il machete per strada e cerca di rapinare la gente. Nella notte tra sabato 20 dicembre e domenica 21 i carabinieri di Terni hanno posto in stato di fermo un 25enne di origine egiziana, ritenuto responsabile dei reati di tentata rapina aggravata, lesioni personali gravi e porto abusivo di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Umbria, gira con il machete lungo il corso e ferisce due persone per rapinarle

Leggi anche: “Allah akbar”, armato di machete ferisce tre persone a Madrid

Leggi anche: Milano, assale due persone in strada con il machete: arrestato un 19enne

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Lo staff organizzativo del Giro dell’Umbria augura a voi e alle vostre famiglie un sereno Natale! Che sia il tempo per belle pedalate, per la condivisione e la semplicità! Enrico & Chiara, Leonardo & Mara Leonardo & Elisa - facebook.com facebook