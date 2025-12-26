Umbria gira con il machete lungo il corso e ferisce due persone per rapinarle

Gira con il machete per strada e cerca di rapinare la gente. Nella notte tra sabato 20 dicembre e domenica 21 i carabinieri di Terni hanno posto in stato di fermo un 25enne di origine egiziana, ritenuto responsabile dei reati di tentata rapina aggravata, lesioni personali gravi e porto abusivo di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

umbria gira con il machete lungo il corso e ferisce due persone per rapinarle

