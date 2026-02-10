Olbia Calcio-NexumStp | Accuse reciproche e battaglia legale per debiti e inadempienze contrattuali

Olbia e NexumStp si affrontano in tribunale. La disputa riguarda pagamenti e inadempienze contrattuali, con entrambe le parti che si accusano a vicenda di aver rispettato o meno gli accordi. La battaglia legale si fa sempre più accesa, mentre il club olbiese cerca di fare chiarezza sui debiti e le contestazioni.

Olbia Calcio e NexumStp: La Battaglia Legale si Accende, Tra Debiti e Accuse di Inadempienza. Olbia è al centro di una disputa legale tra l’Olbia Calcio e la società NexumStp, a seguito di contestazioni relative a prestazioni e compensi. La NexumStp ha annunciato l’intenzione di adire le vie legali per tutelare la propria posizione, contestando la ricostruzione dei fatti fornita dal club calcistico. La vicenda riguarda un periodo di collaborazione che si è interrotto a causa di problematiche finanziarie e contabili. La replica di NexumStp arriva in risposta alle affermazioni diffuse dall’Olbia Calcio e mira a chiarire la natura del rapporto di collaborazione intercorso per oltre un anno.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

