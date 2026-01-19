Iran accuse reciproche con Washington Portaerei Usa nel Golfo

Le recenti tensioni tra Iran e Stati Uniti si sono acuite, con Washington che ha inviato una portaerei nel Golfo. Nel frattempo, in Iran, si registrano accuse reciproche e si stima che almeno 16.500 persone siano state uccise durante le proteste delle ultime settimane. La situazione rimane complessa e in evoluzione, evidenziando le difficoltà di un contesto geopolitico instabile.

