Le recenti tensioni tra Iran e Stati Uniti si sono acuite, con Washington che ha inviato una portaerei nel Golfo. Nel frattempo, in Iran, si registrano accuse reciproche e si stima che almeno 16.500 persone siano state uccise durante le proteste delle ultime settimane. La situazione rimane complessa e in evoluzione, evidenziando le difficoltà di un contesto geopolitico instabile.
Sarebbero state uccise almeno 16.500 persone nella repressione delle proteste in Iran nei giorni scorsi. Nel Paese continuano le manifestazioni, mentre la televisione di Stato mostra una quotidiana normalità. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Iran, Usa spostano portaerei USS Lincoln in MediorienteGli Stati Uniti hanno deciso di spostare la portaerei USS Lincoln nel Mediterraneo, lasciando temporaneamente da parte l’azione militare contro l’Iran.
Putin Inizia Colloqui Strategici con Iran e Israele in un Momento di Crisi - Il presidente russo dialoga con Iran e Israele mentre la situazione in Medio Oriente raggiunge un punto critico. notizie.it
Iran, accuse reciproche con Washington. Portaerei Usa nel Golfo
La sangunosa repressione della protesta in #Iran. Sale la tensione fra gli #StatiUniti e il regime khomeinista. Dopo le accuse a #Trump, #Teheran conferma che non ci sarà nessuno stop alle esecuzioni x.com
