Battaglia legale per Joe Carnahan | Il regista di RIP respinge le accuse di aggressione

Joe Carnahan, il regista noto per il film RIP, si trova al centro di una battaglia legale con l’ex compagna Michelle Crosby. Carnahan ha respinto le accuse di aggressione e ha deciso di affrontare la situazione in tribunale. La vicenda sta attirando l’attenzione di molti, ma lui continua a sostenere la propria versione dei fatti.

Il regista Joe Carnahan, recentemente tornato alla ribalta con il successo del film RIP, è attualmente coinvolto in una complessa vicenda giudiziaria con l'ex compagna Michelle Crosby. Crosby, avvocato di New York, ha presentato una contro-denuncia presso la Corte Superiore di Los Angeles accusando il regista di percosse, aggressione sessuale e stalking. Secondo quanto riportato dai documenti legali (via THR ), la donna sostiene che il rapporto, iniziato nel 2020, sia stato segnato da molteplici episodi di violenza fisica avvenuti tra la fine del 2023 e il 2024. Dal canto suo, Joe Carnahan nega fermamente ogni accusa attraverso i suoi legali, definendo le affermazioni della Crosby come una campagna ritorsiva e priva di fondamento.

