Olbia aggressioni con forbici | un morto tra persone e animali guardia giurata grave

Questa sera a Olbia si fa fatica a credere a quello che è successo. Un uomo di 26 anni, tunisino, ha scatenato un'onda di violenza, aggredendo due persone con le forbici e uccidendo un cane. La scena è stata violenta e improvvisa, con i soccorsi che hanno trovato il guardia giurata ferito gravemente. La polizia sta indagando sul motivo di questa escalation.

Un’ondata di violenza si è abbattuta su Olbia questo pomeriggio, con un uomo di 26 anni di nazionalità tunisina che ha aggredito due persone con le forbici e causato la morte di un cane. L’arresto è avvenuto dopo una rapida escalation di eventi che hanno seminato il panico tra i cittadini, culminando con l’intervento dei Carabinieri e il trasferimento della guardia giurata ferita all’ospedale di Sassari. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi, è ora in custodia cautelativa in attesa di giudizio. La giornata è iniziata con un’aggressione al Centro massaggi orientali di via Dei Lidi, dove il giovane ha colpito al collo un’operatrice cinese.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Paura a Olbia, 26enne aggredisce due persone e un cane in pieno centro con delle forbici: il cane è morto

Un uomo di 26 anni di origini tunisine ha seminato il panico nel centro di Olbia.

Un uomo di 26 anni di origini tunisine è stato arrestato a Olbia dopo una sequenza di aggressioni avvenute nel pomeriggio di oggi 10 febbraio: ha ferito

Successivamente il tunisino si è spostato tra via Roma e via Regina Elena. In questa zona ha ferito un cane che si trovava con il proprio padrone, sotto il tavolino di un bar: colpito improvvisamente,

