Colpisce la moglie al collo con le forbici | chi è la guardia giurata fermata

Una guardia giurata di 51 anni, Pasquale Raccioppoli, originario di Volla e residente nel Bresciano, è stata fermata dopo aver aggredito la moglie con delle forbici al collo. L'episodio è avvenuto in un contesto familiare, e l’uomo è stato immediatamente sottoposto a fermo dalle forze dell’ordine. La vicenda sta ancora approfondendo le sue dinamiche e motivazioni.

Pasquale Raccioppoli ha 51 anni, è originario di Volla, nel Napoletano, e da tempo vive nel Bresciano. Ora è in carcere con l'accusa di tentato omicidio dopo aver colpito la moglie con un paio di forbici all'interno della loro abitazione di Capriolo. Una vicenda di violenza che si consuma tra le.

