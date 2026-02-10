Il Parlamento europeo ha dato il via libera definitivo all’euro digitale. Dopo mesi di rinvii, i parlamentari hanno approvato gli emendamenti sulla risoluzione della Banca centrale europea. Ora si attende solo la fase finale per mettere in circolazione questa nuova moneta digitale.

Dopo mesi di rinvii, il Parlamento europeo ha votato i due emendamenti contenuti nella risoluzione sull’attività della Banca centrale europea che danno il via libera all’euro digitale. La presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, si è rivolta direttamente agli eurodeputati alla vigilia del voto chiedendo di andare avanti con la proposta. Secondo Lagarde, infatti, senza la nuova moneta digitale l’Europa rischia di diventare dipendente da infrastrutture e offerte di fornitori non europei. Ha inoltre ribadito che l’euro digitale deve essere considerato come “un elemento importante della nostra sovranità, della nostra indipendenza e della capacità di attuare la politica monetaria”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Euro digitale, via libera del parlamento Ue: come funziona e quando arriva

Approfondimenti su Euro Digitale

Il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza l’elenco dei Paesi di origine considerati sicuri.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Euro Digitale

Argomenti discussi: Euro digitale sì o no? La Banca d'Italia: Cruciale per l'autonomia europea. Ma per qualcuno è un rischio; Euro digitale, Bankitalia sceglierà tre intermediari per il progetto pilota nel 2027; L'editoriale/ Euro digitale serve coraggio; Crescono i pagamenti digitali in Italia, in aumento il numero dei Pos.

Arriva l’Euro digitale, cos’è e come funzionerà: il conto, la ricarica, i limiti (non di spesa)Il 10 febbraio il Parlamento europeo è chiamato a votare due risoluzioni sull’euro digitale, un passaggio politico che potrebbe incidere sul destino del ... thesocialpost.it

Cos’è l’euro digitale e come lo useremo: il conto, la ricarica, i limiti (non di spesa)La Bce è pronta a emettere la moneta digitale di banca centrale, ma manca il via libera del Parlamento Ue. Dal tetto ai costi: tutto quello che c’è da sapere sul progetto ... corriere.it

Euro digitale, il Parlamento Ue rompe lo stallo: sì bipartisan alla sovranità monetaria x.com

A chi conviene davvero accelerare sull’euro digitale - facebook.com facebook