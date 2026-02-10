Euro digitale | il Parlamento UE approva la moneta elettronica per una maggiore autonomia finanziaria e nuovi pagamenti

Il Parlamento europeo ha approvato ufficialmente l’introduzione dell’euro digitale. Si tratta di una moneta elettronica che mira a dare più autonomia ai cittadini e alle imprese nell’uso dei pagamenti. La decisione vuole anche ridurre la dipendenza dai servizi digitali esterni e rafforzare la sovranità economica dell’Unione. Ora si attende la fase di implementazione, con l’obiettivo di rendere l’euro digitale uno strumento pratico e sicuro per tutti.

Il Parlamento europeo ha dato il via libera all’euro digitale, una mossa strategica per rafforzare la sovranità economica dell’Unione e ridurre la dipendenza da fornitori di wallet digitali esteri. La decisione, arrivata dopo mesi di discussioni e rinvii, segna un passo fondamentale verso la creazione di una moneta digitale europea che affiancherà le banconote tradizionali, offrendo nuove opportunità di pagamento e una maggiore indipendenza nella politica monetaria. L’approvazione è avvenuta il 10 febbraio 2026, in seguito a un forte impulso da parte della Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, che ha sottolineato l’importanza di un sistema di pagamento europeo autonomo.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Euro Digitale Euro digitale, via libera del parlamento Ue: come funziona e quando arriva Il Parlamento europeo ha dato il via libera definitivo all’euro digitale. Ue-Mercosur, rischia di slittare l’applicazione dell’accordo: Parlamento Europeo approva ricorso a Corte Ue Il Parlamento Europeo ha approvato un ricorso presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea riguardante l’accordo commerciale tra l’UE e il Mercosur. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Euro Digitale Argomenti discussi: Euro digitale, il Parlamento europeo al bivio, timori per la sovranità; Euro digitale in stallo, perché e cosa succede oggi al Parlamento europeo. Lagarde: Vi imploro di andare avanti; Euro digitale, il Parlamento Ue accelera: emendamenti per modalità online subito; Parlamento Ue, battaglia per l’euro digitale. Euro digitale, il Parlamento UE cambia rotta: via libera alla doppia versione online e offlineI legislatori europei approvano un emendamento chiave sul progetto dell'euro digitale: non solo pagamenti offline, ma anche online. Una scelta che rafforza la linea della BCE e accelera il confronto p ... hwupgrade.it Euro digitale, oggi il voto al Parlamento europeo. Lagarde: Vi imploro di andare avantiLeggi su Sky TG24 l'articolo Euro digitale, oggi il voto al Parlamento europeo. Lagarde: 'Vi imploro di andare avanti' ... tg24.sky.it Euro digitale, il Parlamento Ue rompe lo stallo: sì bipartisan alla sovranità monetaria x.com A chi conviene davvero accelerare sull’euro digitale - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.