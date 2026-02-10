Oggi open day per il corso di acconciatore

Oggi si tiene l’open day dell’Accademia Acconciatori 2026. Centinaia di giovani curiosi si sono presentati per scoprire il corso di acconciatore, un percorso che permette di ottenere subito una qualifica professionale. Durante l’evento, gli studenti hanno potuto visitare le aule e parlare con insegnanti e professionisti del settore. L’obiettivo è avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro senza dover passare per la scuola superiore tradizionale.

"Accademia Acconciatori 2026 - Operatore del benessere - Erogazione di trattamenti di acconciatura" è un percorso alternativo alla scuola superiore che consente di ottenere una qualifica professionale immediatamente spendibile nel mercato del lavoro, senza rinunciare allo studio. L'appuntamento è oggi dalle 15 alle 17 per conoscere il percorso di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) organizzato a Lucca dall'agenzia formativa Per-Corso (le aule sono in via del Brennero 1040bk a San Marco), interamente gratuito, in quanto finanziato dalla Regione Toscana con fondi ministeriali e il sostegno dell'Unione Europea, nell'ambito di GiovaniSì.

