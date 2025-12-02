Calzaturiero open day alla scuola del Cercal | si presenta il corso di istruzione e formazione

La scuola del Cercal a San Mauro Pascoli apre le porte martedì 9 dicembre alle 18 con la presentazione del corso annuale Ifts di specializzazione sul calzaturiero. L’occasione è il corso “Tecnico per la progettazione e realizzazione di prodotti calzaturieri in una filiera digitale e sostenibile”. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Approfondisci con queste news

In occasione di MICAM Milano, il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, è stato ospite del nostro evento "Le Marche di Scarpe", un'importante occasione di confronto sul futuro del settore calzaturiero. Durante la giornata, il Presidente ha visita - facebook.com Vai su Facebook

Orientamento iscrizioni. Open Day, come organizzarlo? Partecipazione dei docenti è volontaria, cambia la vita quotidiana della scuola? - Negli ultimi anni l’Open Day è diventato un elemento centrale nella vita delle scuole italiane, sempre più chiamate a raccontarsi in un sistema educativo caratterizzato da una crescente pluralità dell ... Si legge su orizzontescuola.it

Open day scuola primaria e secondaria di primo grado: servono davvero? - Gli open day scuola primaria e secondaria di primo grado sono strumenti utili per valutare un istituto. Secondo bimbisaniebelli.it

Open day al via. Il calendario dei tour a scuola - Tempo di Open Day per le scuole che aprono le porte per far conoscere attività, gli orari, gli spazi e gli insegnanti. Lo riporta lanazione.it

Open Day nella scuola che il comune vuole chiudere - La possibile chiusura preannunciata dall’amministrazione comunale, non ha fermato le attività della primaria e ... Scrive espansionetv.it