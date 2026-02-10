Oggi i funerali di Fiorenzo Bacci lo scultore del realdinamismo

Oggi si tengono i funerali di Fiorenzo Bacci, lo scultore noto per il suo stile Realdinamismo. La cerimonia si svolge alle 15 di martedì 10 febbraio, nella città dove Bacci ha lasciato il suo segno con le sue opere. La salma sarà accolta dai parenti e dagli amici in un momento di commozione.

Si terranno martedì 10 febbraio alle 15 i funerali dello scultore Fiorenzo Bacci, maestro del Realdinamismo. All’età di 85 anni si è spento l’artista e colonnello dei bersaglieri, che ha lasciato un segno profondo nel patrimonio artistico di Pordenone. Le sue sculture sono presenti in varie zone.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Questa mattina si è spento Fiorenzo Bacci, uno dei nomi più noti nel mondo della scultura locale.

Dalla Ienca al mondo. Addio a Fiorenzo Bacci, che realizzò la bella statua di Giovanni Paolo II (San Pietro della Ienca, L’Aquila) #pordenone #abruzzo x.com

Addio a Fiorenzo Bacci, artista di statura internazionale e autore della celebre scultura di Giovanni Paolo II collocata davanti al Santuario di San Pietro della Ienca - facebook.com facebook