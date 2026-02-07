Addio allo scultore Fiorenzo Bacci maestro del Realdinamismo

Questa mattina si è spento Fiorenzo Bacci, uno dei nomi più noti nel mondo della scultura locale. Aveva 85 anni e oltre alla passione per l’arte, era anche colonnello dei bersaglieri. La notizia ha colpito tanti che lo conoscevano come un maestro del Realdinamismo, sempre attivo e apprezzato nel suo territorio.

Si è spento all'età di 85 anni Fiorenzo Bacci, colonnello dei bersaglieri nonché uno dei più apprezzati scultori a livello locale. L'artista è morto questa mattina all'ospedale di Pordenone, lasciando un vuoto nel mondo della cultura pordenonese. Lascia la moglie Gabriella e i figli Antonio e.

