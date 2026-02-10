Oggi crediamo a qualcosa solo se ci sembra esagerato

Oggi ci fidiamo di poco, anche quando le cose sembrano troppo assurde per essere vere. Ricordo ancora quando, anni fa, in una zona del Sud Italia, ho sfogliato un’edizione povera di un grande classico e mi sono imbattuto nella storia di Taras Bul’ba. Era in un libro di raccolte di letteratura, ma la qualità della stampa e i dettagli erano scadenti. Eppure, quella narrazione mi è rimasta impressa, come se avessi letto qualcosa di più grande. Oggi ci affidiamo solo a ciò che ci pare troppo, quasi esagerato, per

Tanto tempo fa, in una remota regione del sud Italia, leggevo la favolosa storia di Taras Bul’ba su un’edizione piuttosto dozzinale, di quelle incluse nelle sommarie raccolte di grandi classici della letteratura. Arrivato alla descrizione di uno dei cosacchi che saccheggiavano l’Ucraina, il traduttore aveva aggiunto una nota per specificare di avere corretto le dimensioni fornite da Gogol’, in quanto tanto esagerate da non apparire credibili e, come tali, frutto di un plausibile errore. A beneficio della verosimiglianza, le dimensioni erano state ridotte al normale e pazienza se così (scoprii poi, crescendo) erano state tradite le intenzioni dell’autore, che aveva esagerato apposta per fare della satira. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Oggi crediamo a qualcosa solo se ci sembra esagerato Approfondimenti su Taras Bulba "L’Unione del Frignano ha senso se ci crediamo" Il Corpo Unico di Polizia Locale del Frignano non esiste più come una volta. Lazio, Sarri recrimina: «Gli arbitraggi ci sono costati qualcosa quest’anno. Mercato? Se la società ci aiuta con 3 innesti forti…» Dopo la vittoria contro il Verona, Maurizio Sarri ha commentato le difficoltà incontrate quest’anno, evidenziando come gli arbitraggi abbiano influenzato il rendimento della Lazio. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Questa volta ho esagerato io. Ultime notizie su Taras Bulba Argomenti discussi: Andrea Mancini: Sampdoria, non è una rivoluzione. Ma ora pretendiamo di più; L'Akragas batte la Vigor Gela, Rosato e Gatto: Crediamo ancora nell’obiettivo - AgrigentoNotizie; Rosato e Gatto: Akragas, vittoria pesante. Ci crediamo fino alla fine. Marracash, esce oggi il box in edizione speciale e il libro Qualcosa in cui credereIl rapper italiano lancia la trilogia completa e un libro inedito, varando un progetto che celebra un percorso artistico in cui si fondono musica e introspezione. A partire da oggi, venerdì 31 ottobre ... tg24.sky.it MABASTA!: IL FLASHMOB DELLA PASCOLI Anche l’I.C. Pascoli di Matera partecipa oggi al flashmob promosso dal movimento antibullismo Mabasta!. Una partecipazione piena, viva, perché crediamo fortemente nella lotta al #bullismo e al #cyberbullismo: all - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.