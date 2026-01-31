Il Corpo Unico di Polizia Locale del Frignano non esiste più come una volta. Ora, i 10 comuni della zona sono divisi e non collaborano più come in passato. La questione è diventata urgente: senza un’unione, le forze di polizia locali rischiano di indebolirsi. La volontà di riunire di nuovo tutti i comuni sotto un’unica bandiera sembra svanita. Le autorità locali si confrontano tra loro, ma il tempo stringe. La strada per tornare a un Corpo Unico sembra sempre più difficile da percorrere.

Non vi sono più margini perché il Corpo Unico di Polizia Locale del Frignano torni a 10 comuni, come alle origini. Dopo recenti prese di posizione di alcuni sindaci, il Corpo pare destinato a rimanere con 6 comuni dopo l’uscita di Serramazzoni e Riolunato (2 anni fa) e da questo gennaio di Fiumalbo e Montecreto. I tre comuni di Fiumalbo, Montecreto e Riolunato ora si sono appositamente convenzionati fra loro per quelle mansioni che richiedono più agenti per particolari situazioni ed hanno annunciato la selezione di un terzo operatore anche Messo notificare. Lo scorso settembre il presidente dell’Unione dei Comuni del Frignano aveva delegato Pievepelago a seguire la vicenda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "L’Unione del Frignano ha senso se ci crediamo"

