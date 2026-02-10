’Occhi aperti’ a Villa Torlonia | convegno contro le truffe digitali

In un pomeriggio a Villa Torlonia, si è tenuto il convegno “’Occhi aperti” dedicato a combattere le truffe digitali. Esperti e cittadini si sono incontrati per parlare di come riconoscere e difendersi dalle frodi online, che sono sempre più frequenti e sofisticate. Durante l’evento, sono stati condivisi consigli pratici e storie di chi è stato colpito, per aiutare le persone a stare più attente e proteggersi meglio.

In un contesto in cui le minacce informatiche e le truffe digitali ai danni dei cittadini sono in costante crescita ed evoluzione, la prevenzione passa prima di tutto dalla conoscenza. Con questo obiettivo nasce ' Occhi aperti: insieme contro le truffe digitali ', il convegno di sensibilizzazione promosso da RomagnaBanca, in collaborazione con Cassa Centrale Banca e patrocinato dal Comune di San Mauro Pascoli, dedicato ai temi della sicurezza e della tutela contro le frodi digitali. L'iniziativa intende offrire un momento di approfondimento e aggiornamento su rischi sempre più diffusi e sofisticati, fornendo strumenti concreti per riconoscere e prevenire le principali tipologie di truffe che colpiscono la clientela e, più in generale, tutti gli utenti dei servizi digitali.

