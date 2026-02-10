nuovo tv movie per giovanardi per ricordare le vittime delle foibe

Questa sera su Rai 1 va in onda il nuovo tv movie dedicato ad Abdon Pamich. Tra i protagonisti c’è anche Eleonora Giovanardi, l’attrice reggiana che interpreta un ruolo importante. Il film vuole ricordare le vittime delle foibe e ripercorre la storia del marciatore, simbolo di tenacia e memoria storica.

L’attrice reggiana Eleonora Giovanardi questa sera, su Rai 1 in prima serata, è tra i protagonisti del tv movie " Il marciatore – la vera storia di Abdon Pamich ", diretto da Alessandro Casale. Il film, in prima visione, va in onda in occasione del Giorno del Ricordo, in memoria delle vittime delle foibe e dell’ esodo giuliano-dalmata. Il film racconta la storia vera dell’atleta esule friulano, marciatore medaglia d’oro olimpica a Tokyo 1964. "Nel film interpreto la mamma di Abdon – dice Eleonora Giovanardi – E ci sarà anche Abdon Pamich, quello autentico e oggi novantaduenne, ad aprire e chiudere la pellicola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

