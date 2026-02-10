La dottrina economica europea di Macron | L’Ue decida se diventare una potenza

Emmanuel Macron invita l’Europa a decidere se vuole diventare una vera potenza. Il presidente francese ha parlato in un’intervista a diversi quotidiani europei, tra cui Le Monde e Il Sole 24 Ore. Macron chiede all’Unione di avere più autonomia, sia in campo economico che industriale e militare. La sua proposta arriva in vista delle prossime scadenze a Bruxelles e del vertice sull’industria previsto ad Anversa. Ora si aspetta di capire se l’Europa sarà pronta a fare il passo decisivo.

Un'Europa con maggiore autonomia, capace di agire come potenza economica, industriale e militare. È questa la «dottrina economica europea» indicata dal presidente francese Emmanuel Macron nell'ampia intervista concessa a sette quotidiani europei, tra cui Le Monde e Il Sole 24 Ore, in vista delle prossime scadenze politiche a Bruxelles e del vertice sull'industria europea ad Anversa. Al centro della proposta di Macron c'è un appello esplicito a un debito comune europeo per finanziare settori strategici come la difesa e l' intelligenza artificiale, strumenti ritenuti indispensabili per evitare il declino dell'Unione in un contesto globale sempre più competitivo.

