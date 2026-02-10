La proposta degli Eurobond di Macron è stata bocciata da Berlino, facendo saltare un’altra iniziativa tra Francia e Germania. Dopo il fallimento del progetto comune sugli aerei da guerra, le tensioni tra i due paesi si fanno sentire sempre di più. La discussione tra Parigi e Berlino si fa più complicata, con poche chance di trovare un accordo rapido.

Dopo il dissidio sugli aerei da guerra - il programma per lo sviluppo di un caccia tecnologicamente avanzato lanciato da Francia e Germania è tecnicamente morto - proseguono le tensioni tra Berlino e Parigi. Stavolta sul piano finanziario. Vediamo cosa è successo. Un funzionario del governo tedesco vicino al cancelliere Friedrich Merz ha spiegato a Politico che la Germania è contraria alla proposta di Macron di un debito comune europeo. Il motivo? Distrarrebbe "dall'argomento principale, ovvero il problema della produttività" continentale in discussione al vertice di giovedì. "È vero che abbiamo bisogno di maggiori investimenti", ha ammesso il funzionario. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gli Eurobond di Macron fanno cilecca: proposta bocciata da Berlino

Asse Meloni-Merz, frenata sugli Eurobond: Macron più isolato sul debito comuneTra Giorgia Meloni e Friedrich Merz si consolida l'asse politico che funge da perno per l'UE e si allontana la prospettiva del debito comune. investireoggi.it

Media, Berlino contraria agli Eurobond proposti da Macron(ANSA) - BERLINO, 10 FEB - Un funzionario del governo tedesco vicino al cancelliere Merz ha spiegato a Politico che la Germania è contraria ... notizie.tiscali.it

Macron spiazzato da Meloni e Merz cerca in extremis il rilancio. «Eurobond e mercato comune, l'Europa è pronta o no a diventare una potenza» x.com