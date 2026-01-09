I fondi della nuova ’Pac’ | Ci sono maggiori risorse

Le recenti indicazioni di Bruxelles sulla PAC 2028-2034 prevedono un incremento delle risorse dedicate al settore agricolo. Secondo Fratelli d’Italia, queste novità rappresentano una svolta importante per il comparto primario italiano, offrendo opportunità di sviluppo e investimento. È fondamentale analizzare attentamente le nuove linee guida per comprendere come queste risorse potranno favorire la crescita sostenibile e la competitività dell’agricoltura nazionale.

Le nuove indicazioni arrivate da Bruxelles sulla Politica Agricola Comune 2028-2034 segnano, secondo Fratelli d'Italia, una svolta per il settore primario italiano. A rivendicare il risultato è Fabrizio Rossi, deputato grossetano di FdI, che parla di un "incremento significativo delle risorse destinate all'agricoltura e del definitivo superamento dell'ipotesi di tagli avanzata inizialmente dalla Commissione europea". Secondo Rossi, l'aumento dei fondi Pac è "il frutto dell'azione politica del governo Meloni, del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida e del sottosegretario Patrizio La Pietra ", che avrebbero "difeso con decisione gli interessi del comparto agricolo italiano in sede europea".

Nuova Pac e gestione del rischio

