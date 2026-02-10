Nuova grana per Santanchè | è indagata per un’altra bancarotta

Daniela Santanchè è ufficialmente indagata per bancarotta. La procura di Milano ha aperto un fascicolo che riguarda la società Bioera, di cui la ministra del Turismo era presidente fino al 2021. La procedura di liquidazione giudiziale di Bioera è stata dichiarata il 4 dicembre 2024 dalla sezione fallimentare del Tribunale civile di Milano. La ministra ora rischia un nuovo capitolo complicato, mentre gli inquirenti continuano a indagare sulla gestione della società.

Daniela Santanchè risulta indagata per bancarotta dalla procura di Milano nel fascicolo che riguarda Bioera, società del gruppo del biofood di cui la ministra del Turismo è stata presidente fino al 2021: l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale di Bioera era stata dichiarata il 4 dicembre 2024 dalla sezione Fallimentare del Tribunale civile del capoluogo lombardo. Nuova grana dunque per Santanché, che risultava già indagata – assieme all’ex compagno Canio Mazzaro, al fratello Michele Mazzaro e ad altri ex amministratori – per il fallimento di Ki Group, di cui era stata presidente da aprile 2019 a dicembre 2021. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Nuova grana per Santanchè: è indagata per un’altra bancarotta Approfondimenti su Bioera Italia La ministra Santanchè è indagata per un'altra bancarotta Santanchè indagata a Milano per un’altra ipotesi di bancarotta La ministra del Turismo Daniela Santanchè è stata iscritta nel registro degli indagati a Milano, questa volta per un’ipotesi di bancarotta legata al fallimento di Bioera. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Bioera Italia Nuova grana per la ministra Daniela Santanchè, indagata a Milano per bancarottaAlla sentarice di Fratelli d’Italia viene contestato il fallimento della società quotata Bioera. Era già indagata per la liquidazione giudiziale di Ki Group srl ... msn.com Santanchè, nuova indagine per bancarotta: sotto inchiesta il fallimento BioeraC'è un'altra indagine che coinvolge Daniela Santanchè. La ministra del Turismo è indagata a Milano per un'altra ipotesi di bancarotta, quella che riguarda il fallimento di Bioera, la spa del gruppo ... tg.la7.it “Piss in the Wind”: Joji torna senza una nuova grande hit. https://www.sentireascoltare.com/album/joji-piss-in-the-wind/ Un lavoro stracolmo di tracce disgiunte tra loro (anche se la grana "artistica" di Joji emerge) che regala qualche passaggio convincente m - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.