La ministra Santanchè è indagata per un' altra bancarotta

Nuovi guai per Daniela Santanchè. La ministra del Turismo è stata iscritta nel registro degli indagati per bancarotta dalla procura di Milano. L'inchiesta riguarda il fallimento di Bioera, un caso su cui ora si concentrano gli occhi degli inquirenti.

La senatrice di Fratelli d'Italia è stata iscritta sul registro degli indagati dalla procura di Milano in merito al fallimento di Bioera, un altro fascicolo rispetto a quello di Ki Group srl Nuovi guai per Daniela Santanchè. La ministra del Turismo Daniela Santanchè risulta indagata per bancarotta dalla procura di Milano nel fascicolo che riguarda Bioera. Si tratta di un altro fascicolo rispetto a quello che la vede già indagata per il fallimento di Ki Group srl. Era già emerso, a fine dicembre del 2024, che Santanchè è indagata da tempo per bancarotta dopo il crac del gennaio 2024 della srl del gruppo, assieme all'ex compagno Canio Mazzaro, al fratello Michele Mazzaro e ad altri ex amministratori.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Daniela Santanchè Bioera

La ministra Daniela Santanché si trova di nuovo al centro di un’inchiesta.

La ministra Daniela Santanché è indagata a Milano per un’altra bancarotta, questa volta legata al fallimento di Bioera.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

La ministra Santanchè è nuovamente indagata per bancarotta

Ultime notizie su Daniela Santanchè Bioera

Argomenti discussi: Il calendario scolastico: per i nostri lettori va lasciato così com’è; Processo Santanchè Visibilia: ex sindaco testimonia su pressioni; Maltempo e danni al turismo, Santanché: Tuteleremo la Sardegna - L'Unione Sarda.it; Olimpiadi, la ministra Santanchè sul caso Ghali: Chi fa polemiche le faccia a casa.

La ministra Santanchè è indagata in un altro caso di bancarotta per il crack di BioeraLa ministra del Turismo Daniela Santanchè è indagata in un caso di presunta bancarotta. L’inchiesta è portata avanti dalla procura di Milano. Si fa riferimento alla Spa Bioera, del cui gruppo ... fanpage.it

Santanchè, ancora guai per la ministra del Turismo: indagata a Milano per la bancarotta di BioeraAncora un problema con la giustizia per Daniela Santanchè. La senatrice di Fratelli d’Italia e ministro della Cultura del governo Meloni è nuovamente indagata dalla Procura di Milano con l’ipotesi di ... unita.it

La ministra del Turismo Daniela Santanchè è indagata a Milano per un'altra ipotesi di bancarotta, quella che riguarda il fallimento di Bioera, la società fallita nel 2024 di cui la senatrice è stata presidente fino al 2021. Santanchè è già a processo per falso in bil - facebook.com facebook

La Procura di Milano ha iscritto la ministra Daniela Santanchè nel registro degli indagati per bancarotta nel procedimento che riguarda Bioera. Si tratta di un fascicolo separato da quello sul fallimento di Ki Group x.com