Nuova Audi Q4 2026 | foto ed info sul restyling del suv elettrico

La nuova Audi Q4 2026 si presenta con un restyling che promette innovazioni estetiche e tecniche. In questo articolo, aggiornatissimo a dicembre 2025, scoprirai tutte le novità previste per il SUV elettrico, dai cambiamenti estetici alle migliorie tecnologiche, e le ipotesi sulla data di lancio di questa versione rinnovata.

Ecco tutto ciò che si sa fino ad oggi (aggiornato a dicembre 2025) su come sarà la versione 2026 di Audi Q4 e-tron (spesso abbreviata in “Q4 2026”), quali cambiamenti aspettarsi e quando potrebbe arrivare. Che cosa è la Q4 al momento. L’Audi Q4 e-tron è un SUV elettrico compatto-premium, basato sulla piattaforma elettrica MEB del gruppo Volkswagen.. Ad oggi la gamma prevede varie motorizzazioni elettriche: versioni con trazione posteriore o integrale, diverse potenze e autonomie che possono arrivare fino a ~520 km WLTP (nel migliore dei casi).. Offre un abitacolo relativamente spazioso per la categoria, bagagliaio capiente e buone dotazioni tecnologiche (es. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it