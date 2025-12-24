La nuova Smart Fortwo 2026 rappresenta il prossimo capitolo di un’icona urbana. Attualmente, si conoscono poche informazioni ufficiali, ma il modello, denominato Smart #2, dovrebbe essere presentato entro la fine del 2026, con un possibile lancio nel 2027. Questa vettura continuerà a offrire soluzioni compatte e sostenibili, mantenendo la tradizione di affidabilità e praticità che ha caratterizzato la serie.

Ciao! Ecco come sarà la nuova Smart Fortwo del 2026 basandoci sulle informazioni disponibili fino ad ora (anche se molti dettagli ufficiali completi non sono ancora stati pubblicati): Ritorno dell’icona urbana La Smart sta lavorando su un nuovo modello chiamato Smart #2, che sarà l’erede diretto della storica Fortwo e debutterà entro la fine del 2026 (con possibile arrivo sul mercato nel 2027). 100% elettrica e ultra-compatta Sarà completamente elettrica, come tutta la gamma Smart moderna.. Rimarrà una city car piccola e maneggevole, lungo circa 2,7 metri con due posti e due porte, proprio come gli storici modelli Fortwo. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

Nuova Smart Fortwo 2026: foto ed info del nuovo modello

