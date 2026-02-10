Nuoro Morto dopo otto giorni di agonia il pensionato 79enne ferito in un incidente

È morto dopo otto giorni di agonia Giovanni Ladu, il pensionato di 79 anni di Nuoro rimasto ferito in un incidente sulla statale 131 tra Santa Cristina di Paulilatino e Bauladu. Le sue condizioni si sono aggravate nel corso della settimana e questa mattina si è spento in ospedale. La comunità piange un uomo amato e conosciuto in zona.

Una tragedia sulla statale 131, tra Santa Cristina di Paulilatino e Bauladu, ha portato alla morte di Giovanni Ladu, un pensionato di Nuoro di 79 anni, dopo otto giorni di agonia in ospedale. L'uomo è deceduto nella notte all'ospedale San Francesco di Nuoro a seguito delle gravi lesioni riportate in un incidente stradale avvenuto lo scorso 2 febbraio. La moglie, ferita anch'essa nell'impatto, aveva allertato i soccorsi. La notizia della scomparsa di Giovanni Ladu si diffonde in queste ore a Nuoro, lasciando spazio a sgomento e cordoglio. L'incidente, avvenuto lungo un tratto in discesa della statale 131, ha richiesto un intervento complesso da parte dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Abbasanta per estrarre i coniugi dall'auto, una Ford Ecosport, ridotta in condizioni critiche.

