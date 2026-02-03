Brescia donna intossicata nell' incendio del suo appartamento muore dopo otto giorni di agonia Indaga la polizia

Una donna di Brescia è morta dopo otto giorni di agonia, a causa delle ferite riportate nell’incendio scoppiato nel suo appartamento lo scorso 27 gennaio. La polizia sta indagando sulle cause del rogo, che ha lasciato molti senza parole nella zona di via Schivardi. La donna era rimasta gravemente intossicata e, nonostante i tentativi di salvarla, non ce l’ha fatta.

Brescia, 3 febbraio 2026 – È morta in ospedale oggi, 3 febbraio, la donna rimasta gravemente intossicata nell'incendio divampato lo scorso 27 gennaio in un appartamento di via Schivardi, a Brescia. Si tratta di Yoanna Mariola Brychy, 51 anni, che era stata soccorsa dai Vigili del fuoco, trovata in condizioni disperate, rianimata sul posto e successivamente trasferita all'ospedale Civile . Qui dopo otto giorni di agonia è avvenuto il decesso. Brescia, devastante incendio in via Monte Nero: muore un’anziana allettata Secondo le ricostruzioni il rogo sarebbe partito nella cucina dell’alloggio al secondo piano del condominio Daniela. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La donna è deceduta questa mattina all’ospedale di Brescia.

