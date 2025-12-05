La ricerca biomedica come strumento di sicurezza nazionale | il 10 dicembre a Roma l' evento della Fondazione Enea Tech e Biomedical

La ricerca biomedica sta assumendo un ruolo sempre più centrale nello sviluppo scientifico, economico e tecnologico del Paese, configurandosi come una vera leva strategica per l'innovazione, la salute e la competitività nazionale. A questo tema Fondazione ENEA Tech e Biomedical dedica l'evento “La ricerca biomedica come strumento di sicurezza nazionale”, in programma il 10 dicembre 2025 a Roma, presso la Camera di Commercio – Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano. Sono previsti interventi dei ministri Adolfo Urso, Orazio Schillaci, Anna Maria Bernini e Giancarlo Giorgetti e una keynote interview con Giovanni Tria, Presidente della Fondazione, intervistato dal giornalista Roberto Arditti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - “La ricerca biomedica come strumento di sicurezza nazionale”: il 10 dicembre a Roma l'evento della Fondazione Enea Tech e Biomedical

Approfondisci con queste news

Andrea Trotta e Andrea De Masi sono stati nominati “VIMM Ambassadors. Ambasciatori della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata”, ente che ha la sua sede a Padova. Il capitano e il centro del Petrarca Rugby hanno ricevuto un titolo assegnato con - facebook.com Vai su Facebook

“La ricerca biomedica come strumento di sicurezza nazionale”: il 10 dicembre a Roma l'evento della Fondazione Enea Tech e Biomedical - La ricerca biomedica sta assumendo un ruolo sempre più centrale nello sviluppo scientifico, economico e tecnologico del Paese, configurandosi ... Lo riporta iltempo.it

Ricerca biomedica come strumento di sicurezza nazionale, a Roma l'evento della Fondazione ENEA Tech e Biomedical - La ricerca biomedica sta assumendo un ruolo sempre più centrale nello sviluppo scientifico, economico e tecnologico del Paese, configurandosi come una vera leva strategica ... Come scrive msn.com

In arrivo le linee guida sulla sicurezza nella ricerca - Sono in arrivo le Linee Guida sulla sicurezza nella ricerca che aiuteranno i ricercatori a valutare i rischi che possono venire dall'avvio di determinati progetti di ricerca e le relative misure di ... ansa.it scrive

Frrb rilancia il Bando Giovani Early Career Award: 9 milioni per ricerca biomedica e talenti under 40 - La Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica stanzia 9 milioni per la terza edizione dell’Early Career Award: fino a 750 mila euro a progetto in cardiologia, neuroscienze, oncologia e farmacologia ... Segnala corriere.it

Ricerca biomedica. Stanziati oltre 11 milioni per progetti su processi patologici alla base di malattie e ricadute terapeutiche - Il bando 'Early Career Award' gestito della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica è riservato a giovani ricercatori. Segnala quotidianosanita.it

Terapie oncologiche innovative e più mirate: il nuovo progetto internazionale parla anche friulano - Ricerca europea da 4,4 milioni: Udine sviluppa tecnologie con oligonucleotidi per terapie oncologiche innovative e più mirate. Segnala nordest24.it