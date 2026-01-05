Pichetto Fratin | L’Italia ha l’occasione per accelerare sul ruolo di hub del mediterraneo

Il ministro Gilberto Pichetto Fratin evidenzia come le recenti evoluzioni in Venezuela possano offrire all’Italia nuove opportunità economiche. In un’intervista a Il Messaggero, sottolinea che il nostro Paese ha la possibilità di rafforzare la produzione di gas e petrolio, sostenendo le imprese, e di accelerare nel ruolo di hub energetico nel Mediterraneo, contribuendo alla sicurezza e all’indipendenza energetica nazionale.

Quanto accaduto in Venezuela potrebbe aprire nuovi scenari economici anche al nostro Paese. E’ quello che pensa il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che in un’intervista al quotidiano Il Messaggero spiega: “ L’Italia può spingere sulla sua produzione nazionale di gas e petrolio per aiutare ancora le imprese e può accelerare nella costruzione del ruolo di hub del Mediterraneo “. Sistema di potere di Maduro, alleato di Cina e Russia. Per il ministro Pichetto “ i giacimenti del Venezuela sono stimati in 300 miliardi di barili, un quantitativo che può rappresentare per l’Italia mille anni di sopravvivenza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

