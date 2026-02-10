Nucleare | accordo tra Eagles e newcleo per sviluppo prototipo di reattore Leandrea

Newcleo e il consorzio Eagles hanno firmato un accordo per sviluppare il prototipo di reattore “Leandrea”. L’obiettivo è costruire il primo modello entro il prossimo anno. Le due realtà lavoreranno insieme per mettere a punto questa tecnologia, che potrebbe rappresentare un passo avanti nel settore nucleare italiano.

Newcleo e il consorzio Eagles (Ansaldo Nucleare, Enea, Sck Cen, Raten) hanno firmato un accordo di collaborazione per la realizzazione di “Leandrea”, prototipo di reattore che sarà realizzato entro il 2034 presso l’istituto di ricerca belga Sck Cen. Il consorzio Eagles e newcleo lavoreranno in sinergia per rendere più efficiente lo sviluppo della tecnologia dei reattori veloci raffreddati al piombo in Europa, contribuendo alla progettazione e costruzione di Leandrea sviluppato sia come dimostratore tecnologico sia come impianto di prova per materiali e combustibili. Come specificato in una nota, una volta operativo, Leandrea consentirà di testare nuovi materiali e combustibili destinati ai reattori veloci, sostenendo così le roadmap di Eagles e newcleo dei loro rispettivi progetti.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Approfondimenti su Eagles Newcleo

Ultime notizie su Eagles Newcleo

Argomenti discussi: Nucleare, ENEA: EAGLES-300 tra gli otto progetti più promettenti dell'Alleanza europea SMR.

Ansaldo Nucleare ed Enea collaborano per realizzare il prototipo di reattore LeandreaAnsaldo Nucleare ed Enea partecipano alla realizzazione di un nuovo prototipo di reattore. Oggi a Bruxelles è stato firmato un ... liguria.bizjournal.it

Energia, nucleare: siglata alleanza EAGLES-newcleo su LEANDREAFirmato oggi a Bruxelles un accordo di collaborazione tra il Consorzio europeo EAGLES – composto da Ansaldo Nucleare ed ENEA per l'Italia, RATEN ... teleborsa.it

