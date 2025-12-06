Chernobyl la cupola del reattore nucleare danneggiata dai droni Gli ispettori Aiea | Fuoriuscita di radiazioni agire subito
L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha confermato che il raid di droni contro la centrale nucleare di Chernobyl dello scorso febbraio ha provocato gravi danni al. 🔗 Leggi su Leggo.it
