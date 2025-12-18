Le cozze aliene invadono il Lago di Ginevra | bloccati anche i tubi che raffreddano un reattore nucleare

Un’invasione sorprendente scuote il Lago di Ginevra, dove le cozze aliene stanno sconvolgendo l’ecosistema e mettendo a rischio infrastrutture cruciali. La diffusione del mollusco quagga ha causato blocchi nelle tubature dell’Istituto federale di Losanna, minacciando il funzionamento di un reattore di fusione nucleare. Un fenomeno che solleva preoccupazioni ambientali, economiche e scientifiche, evidenziando la fragilità degli equilibri naturali e tecnologici

Dal gambero americano a ludwigia e fiori di loto e alla temibile cozza Quagga: l'esperto Eugenio Gervasini, che collabora con il JRC di Ispra, ci ha fatto una panoramica delle specie aliene animali e vegetali nelle acque del nostro territorio e sulle conseguenz - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.