Le cozze aliene invadono il Lago di Ginevra | bloccati anche i tubi che raffreddano un reattore nucleare

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’invasione sorprendente scuote il Lago di Ginevra, dove le cozze aliene stanno sconvolgendo l’ecosistema e mettendo a rischio infrastrutture cruciali. La diffusione del mollusco quagga ha causato blocchi nelle tubature dell’Istituto federale di Losanna, minacciando il funzionamento di un reattore di fusione nucleare. Un fenomeno che solleva preoccupazioni ambientali, economiche e scientifiche, evidenziando la fragilità degli equilibri naturali e tecnologici

Immagine generica

L’invasione della cozza quagga sta stravolgendo l’ecosistema del lago svizzero, con gravi ripercussioni sull’ambiente, sull’economia e persino sulla ricerca scientifica del territorio: il mollusco ha incrostato le tubature dell’Istituto federale svizzero di tecnologia di Losanna tanto da mettere a repentaglio il funzionamento di un reattore sperimentale per la fusione nucleare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Fusione nucleare: pietra miliare raggiunta per FAST il reattore giapponese che vuole produrre energia nel 2030

Leggi anche: Sessant’anni di nucleare. Il reattore ha un futuro: "Ricerca e nuovi progetti"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

cozze aliene invadono lagoLe cozze aliene invadono il Lago di Ginevra: bloccati anche i tubi che raffreddano un reattore nucleare - L’invasione della cozza quagga sta stravolgendo l’ecosistema del lago svizzero, con gravi ripercussioni sull’ambiente, sull’economia e persino ... fanpage.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.