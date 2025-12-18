Le cozze aliene invadono il Lago di Ginevra | bloccati anche i tubi che raffreddano un reattore nucleare
Un’invasione sorprendente scuote il Lago di Ginevra, dove le cozze aliene stanno sconvolgendo l’ecosistema e mettendo a rischio infrastrutture cruciali. La diffusione del mollusco quagga ha causato blocchi nelle tubature dell’Istituto federale di Losanna, minacciando il funzionamento di un reattore di fusione nucleare. Un fenomeno che solleva preoccupazioni ambientali, economiche e scientifiche, evidenziando la fragilità degli equilibri naturali e tecnologici
L’invasione della cozza quagga sta stravolgendo l’ecosistema del lago svizzero, con gravi ripercussioni sull’ambiente, sull’economia e persino sulla ricerca scientifica del territorio: il mollusco ha incrostato le tubature dell’Istituto federale svizzero di tecnologia di Losanna tanto da mettere a repentaglio il funzionamento di un reattore sperimentale per la fusione nucleare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
