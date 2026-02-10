Novena a Nostra Signora di Lourdes | nono giorno per chiedere una grazia

Questa mattina si conclude la Novena a Nostra Signora di Lourdes. I fedeli si sono riuniti per pregare e affidare alla Vergine Maria la grazia che desiderano ricevere. Con preghiere e silenzio, hanno concluso il loro percorso di nove giorni di fede.

Siamo giunti a conclusione della Novena a Nostra Signora di Lourdes. In questo nono giorno affidiamo alla Vergine Maria la grazia che più ci sta a cuore. L'11 febbraio ricordiamo la prima apparizione della Madonna alla veggente Bernadette Soubirous nella grotta di Lourdes. Preghiamo insieme in questi nove giorni, affidando a Maria tutte le nostre intenzioni e, in modo particolare, i malati. Oggi più che mai abbiamo bisogno della sua protezione. In un contesto sociale spesso segnato da rancore, rabbia e divisioni, è urgente affidarci alla potente mediazione della Madonna, affinché ci liberi dai sentimenti negativi che minacciano la pace e l'unità nelle famiglie, nelle amicizie, nelle comunità e nella Chiesa.

