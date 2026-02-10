Novecento persone con epilessia a Pisa Sensibilizzare e combattere il pregiudizio

A Pisa ci sono quasi mille persone che vivono con l’epilessia. Oggi, con la Giornata internazionale, si cerca di sensibilizzare sulla condizione e di combattere i pregiudizi. L’obiettivo è far conoscere di più questa malattia e promuovere atteggiamenti più gentili e informati.

A Pisa ci sono quasi mille persone che vivono questa condizione. Combattere il pregiudizio con la conoscenza e la gentilezza: sono gli obiettivi della Giornata internazionale per l'epilessia, che si celebra il secondo lunedì di febbraio in tutto il mondo. Quest'anno, la Giornata si è celebrata in una modalità del tutto nuova, con un incontro che si è svolto nell'aula magna dell'Istituto comprensivo V. Galilei: "La gentilezza vince lo stigma". Presenti l'assessore alle politiche educative Riccardo Buscemi, la dottoressa Chiara Pizzanelli dirigente medico UO neurologia dell'Azienda Universitaria Ospedaliera Pisana, il prof.

