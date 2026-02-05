Foggia accende una luce sull' epilessia l' impegno del Policlinico contro ogni stigma e pregiudizio

Foggia accende una luce sull'epilessia. La città si prepara a partecipare alla Giornata Internazionale, con il Policlinico che si mobilita contro gli stereotipi. La struttura di Neuropsichiatria Infantile, diretta dalla dottoressa Anna Nunzia Polito, organizza iniziative per sensibilizzare e informare la popolazione. L'obiettivo è combattere i pregiudizi e offrire supporto a chi vive con questa condizione.

La Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Foggia, diretta dalla Dott.ssa Anna Nunzia Polito, aderisce alla campagna di sensibilizzazione in occasione della Giornata Internazionale dell'Epilessia che si terrà lunedì 9 febbraio 2026, promossa dalla Lega Italiana contro.

