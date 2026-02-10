Questa sera alle 20:30 si gioca Nottingham Forest contro Wolverhampton. Il Wolverhampton, che non ha raccolto punti nelle ultime tre partite, si trova ormai a 18 punti dalla salvezza e sembra ormai senza obiettivo. La squadra di Rob Edwards sembra giocare solo per onor di firma, mentre il Nottingham Forest punta a consolidare la propria posizione in classifica. Partita aperta e importante soprattutto per i Wolves, che devono reagire dopo un periodo difficile.

Con il Wolverhampton che non ha fatto punti nelle ultime tre giornate, e la salvezza che si è ulteriormente allontanata (-18), la squadra di Rob Edwards ormai gioca solo per onor di firma. Abbiamo detto più volte che per ora la squadra lotta ancora comunque è chiaro che avrà meno motivazioni di un Nottingham Forest. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Nottingham Forest-Wolverhampton (mercoledì 11 febbraio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici. Insistiamo su Yerson Mosquera

Questa sera alle 20:30, Nottingham Forest e Wolverhampton si sfidano in un match che per i Wolves ha poco da chiedere.

