Questa sera alle 20:30, Nottingham Forest e Wolverhampton si sfidano in un match che per i Wolves ha poco da chiedere. La squadra di Rob Edwards ha perso le ultime tre partite e la salvezza sembra ormai lontana, a -18 punti. I giocatori del Wolverhampton scendono in campo senza grandi obiettivi e con la pressione che si è fatta più pesante, mentre i padroni di casa cercano punti per migliorare la loro classifica. La partita si preannuncia senza troppi sussulti, con i Wolves che cercano di onorare la maglia.

Con il Wolverhampton che non ha fatto punti nelle ultime tre giornate, e la salvezza che si è ulteriormente allontanata (-18), la squadra di Rob Edwards ormai gioca solo per onor di firma. Abbiamo detto più volte che per ora la squadra lotta ancora comunque è chiaro che avrà meno motivazioni di un Nottingham Forest. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Nottingham Forest-Wolverhampton (mercoledì 11 febbraio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su Nottingham Forest Wolverhampton

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Nottingham Forest Wolverhampton

Argomenti discussi: Murillo fitness hope after ‘last minute’ Nottingham Forest blow at Leeds; Edwards: il Wolverhampton si è fatto male da solo con errori assurdi contro il Chelsea; Premier League, 25ª Giornata: l'Arsenal non si ferma, il City risponde. Il programma del turno infrasettimanale; Guida completa alla Premier League 2025-26: dove vederla, calendario e risultati.

Pronostico Nottingham Forest-Wolverhampton: tre punti facili faciliNottingham Forest-Wolverhampton è una partita della ventiseiesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico La salvezza è da raggiungere. ilveggente.it

Pronostico Nottingham Forest vs Wolverhampton – 11 Febbraio 2026La sfida di Premier League tra Nottingham Forest e Wolverhampton si gioca il 11 Febbraio 2026 alle 20:30 al suggestivo City Ground. Un confronto che promette ... news-sports.it

Gol all'esordio con il Nottingham Forest, gran impatto in Premier e... post social molto CRIPTICO "Perdona loro, perché non lo sanno" Così Lorenzo Lucca sul proprio profilo Instagram: BORDATA AL NAPOLI COSA NE PENSATE #SSCNapoli #Loren - facebook.com facebook

#Napoli, #Lucca segna col Nottingham Forest e torna sui social: "Perdonali perché non sanno..." x.com