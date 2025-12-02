Wolverhampton-Nottingham Forest mercoledì 03 dicembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici
Il Wolverhampton domenica al Villa Park ha perso la sua sesta partita di campionato consecutiva restando sempre più ultimo in classifica con soli due punti, ma la prestazione c’è stata. I Wolves hanno avuto le occasioni migliori, colpendo una traversa con Yerson Mosquera e mettendo anche la palla in rete, prima che il VAR negasse . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Argomenti simili trattati di recente
Il Brighton supera con una gran prestazione in Premier League il Nottingham Forest per 0-2 grazie alle reti di De Cuyper e Tzimas https://www.ukcalcio.com/2025/12/premier-league-il-brighton-supera-il-nottingham-forest-per-0-2-de-cuyper-e-tzimas/ - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Wolverhampton vs Nottingham Forest – 3 Dicembre 2025 - Appuntamento di Premier League al Molineux Stadio il 3 Dicembre 2025, con calcio d’inizio fissato alle 20:30. Riporta news-sports.it
Nottingham come ai vecchi tempi: 6° successo di fila, è secondo con l'Arsenal - 0 Wolverhampton e con la sesta vittoria consecutiva, suo record in Premier League, raggiunge l’Arsenal al secondo posto in classifica, 6 punti dietro ... Si legge su gazzetta.it
Nottingham Forest scatenato, diciannovesimo colpo di mercato: dal Wolverhampton arriva Boly - Tra i grandi protagonisti di questo mercato estivo c'è senza dubbio il Nottingham Forest, davvero scatenato in ogni reparto. Lo riporta tuttomercatoweb.com
Nottingham Forest senza freni: 3-0 al Wolverhampton e 2° posto in Premier - La squadra di Nuno Espirito Santo, con Milenkovic e Ola Aina in campo per 90 minuti, centra l'ennesimo successo, calando il tris nel segno di ... Da tuttomercatoweb.com
Il Nottingham Forest va su Musah dopo il no di Weah: c'è anche il Wolverhampton - Dopo una stagione esaltante che a un certo punto sembrava poter assumere contorni storici, il Nottingham Forest ha festeggiato il ritorno in Europa con la qualificazione alla prossima Conference ... Da calciomercato.com
Premier, il Nottingham Forest vince ancora: è secondo - Il Nottingham Forest continua a stupire in Premier League. Segnala repubblica.it