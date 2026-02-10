note nel giorno del ricordo

Domani mattina alle 11, il conservatorio Puccini della Spezia organizza un evento speciale per ricordare. Nella sala Dante, studenti delle superiori e delle terze medie ascolteranno ‘Musica per ricordare’, una conversazione-concerto pensata per mantenere viva la memoria attraverso la musica. L’appuntamento si inserisce nel Giorno del ricordo, con l’obiettivo di far capire alle nuove generazioni l’importanza di non dimenticare.

È un nuovo appuntamento ideato e realizzato con la volontà di non far disperdere la memoria, quello che propone il conservatorio Puccini della Spezia per domani, mercoledì 11 febbraio, alle 11, nella cornice di sala Dante: s’intitola ’Musica per ricordare’, una conversazione-concerto riservata agli studenti delle scuole superiori e delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. La ricorrenza onorata, dopo un’analoga iniziativa recentemente promossa in occasione del Giorno della Memoria, è questa volta il Giorno del Ricordo, istituito per conservare e rinnovare la memoria delle vittime delle foibe e dell’ esodo giuliano-dalmata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

