Non vuole mostrare il biglietto del treno e va di matto | forti ritardi corsa annullata

Questa mattina alla stazione di Merano si sono vissuti momenti di confusione. Una donna di 31 anni si è rifiutata di mostrare il biglietto e ha iniziato a urlare, creando scompiglio tra i passeggeri. A causa del suo comportamento, il treno diretto a Bolzano e Brennero è stato cancellato, provocando forti ritardi e disagi per chi era in attesa di partire. La scena si è svolta tra tensione e nervosismo, mentre le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la situazione.

La situazione è stata gestita dai carabinieri del posto, che sono riusciti ad allontanare la trentunenne, facendola scendere dal mezzo. A quel punto, però, il ritardo del treno aveva raggiunto una consistenza tale da far decidere al capotreno di sopprimere la corsa e far scendere i presenti. Per la signora è scattata una denuncia per il reato di “interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità”. TrentoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città di Trento usa la nostra Partner App gratuita!🔗 Leggi su Trentotoday.it Approfondimenti su Merano Brennero Dramma sui binari, uomo travolto da un treno in corsa: convogli fermi e ritardi Questa mattina sulla linea ferroviaria Milano-Venezia si è verificato un grave incidente. Dramma sui binari, persona travolta da un treno in corsa: convogli fermi e ritardi Questa mattina sulla linea ferroviaria tra Milano e Venezia si è verificato un grave incidente. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Merano Brennero Argomenti discussi: Visita guidata alla mostra ARTISTI NON PFAS Una presa di coscienza; Quelle valigie ammaccate che restituiscono al turista il gusto sereno del viaggio; ‘Campi Flegrei, la terra ardente’: mostra prorogata fino al 3 maggio 2026; Biglietti per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: come comprarli sul sito o sulla app, la guida passo per passo. Un evento da non perdere. La Commissione Cultura del CAI di Roma presenta: Mercoledì 18 febbraio ore 19,30 “Sognare d’Appenino” è una video presentazione musicale che vuole mostrare, attraverso le immagini e le parole dei brani, l’Appennino visto e fo - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.