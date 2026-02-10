Non voglio piazzare idee ma spiazzare il pubblico

Una donna si presenta al pubblico con parole dure e senza peli sulla lingua. Dice di non voler proporre idee, ma solo spiazzare chi la ascolta. È molto discussa, apprezzata da alcuni e criticata da altri, anche dai social. La sua autocritica è forte: si definisce “una donna di merda”. La sua presenza divide opinioni e alimenta il dibattito.

Molto amata e tanto criticata: da destra, da sinistra e dai social, ma soprattutto da se stessa, visto che si autodefinisce «una donna di merda». Per non parlare delle polemiche che ha scatenato: basti ricordare Sanremo 2023 con il testo sulla maternità mancata o, nel 2024, la chiusura anticipata del suo show televisivo. Oggi Chiara Francini, attrice, scrittrice, autrice, conduttrice, è in uno dei suoi – e ne ha avuti parecchi - momenti topici: è a teatro in tournée con Forte e Chiara da due anni sulle scene, da oggi (martedì 10 febbraio) torna a Milano al Carcano, al cinema con Agata Christian.

