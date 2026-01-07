Caso Lucca | un altro club si inserisce ma la sua decisione potrebbe spiazzare il Napoli
Il trasferimento di Lorenzo Lucca resta al centro delle attenzioni di mercato, con diverse squadre interessate. Oltre al Benfica, un altro club si è fatto avanti, mettendo in discussione le scelte future dell’attaccante e del Napoli. Secondo fonti, questa nuova opzione potrebbe influenzare significativamente le trattative e il percorso professionale del giocatore. La situazione rimane in evoluzione, con sviluppi che potrebbero riservare sorprese nelle prossime settimane.
Il futuro di Lorenzo Lucca continua a essere un tema caldo in casa Napoli. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sull’attaccante azzurro non c’è soltanto l’interesse del Benfica, già emerso nei giorni scorsi. Nelle ultime ore, infatti, anche il Nottingham Forest ha chiesto informazioni, manifestando attenzione per il profilo del centravanti. Una situazione che apre scenari diversi e che mette il Napoli davanti a una scelta strategica, tra valutazioni di mercato e ambizioni tecniche. Benfica e Nottingham Forest seguono Lucca. Come raccontato da Gianluca Di Marzio, il Benfica resta uno dei club più interessati a Lorenzo Lucca. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
