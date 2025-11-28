La mossa che Elly Schlein ha pensato per spiazzare Giorgia Meloni ha finito per spiazzare la stessa segretaria del Partito democratico. Diventando una reclame involontaria per Atreju, la manifestazione politica organizzata da Gioventù Nazionale, la sezione giovanile di Fratelli d'Italia. Schlein ha accettato l'invito a patto di un confronto con la presidente del Consiglio. Ma alla kermesse era già invitato Conte, che non aveva per altro posto condizioni, e Meloni ha avuto gioco facile a proporre un triangolo dialettico aperto anche all'altro leader dell'opposizione. Il modo migliore per evitare di "battezzare" un solo avversario a leader del campo opposto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Boomerang Atreju: Schlein ha provato a spiazzare Meloni ma è rimasta spiazzata