Non solo Pucci Se il salotto è di sinistra il bodyshaming anche sul morto vale…

La polemica su Andrea Pucci a Sanremo continua a far parlare. Mentre sui social si susseguono commenti e attacchi, il dibattito si allarga anche oltre il caso specifico. La discussione sul bodyshaming, anche su persone decedute, si fa più accesa e mostra quanto sia difficile rispettare i limiti nel mondo dello spettacolo e sui social.

Scorro distrattamente la home del telefono. È invasa. Tiene banco il caso della partecipazione, sfumata, del comico Andrea Pucci a Sanremo. Le parole più in voga sono quelle tanto care alla sinistra: «fascismo», «omofobia», «responsabilità», «bodyshaming». Dai cassetti del web escono vecchie battute di Pucci, ogni freddura passata ai raggi X, pesata con il bilancio. La sua ironia è sotto processo. Mi sembra l’ennesima polemica di chi si crede ancora l’ombelico del mondo. Continuo a scrollare la home, in cerca di qualcosa di diverso. Mi imbatto finalmente in un video che non è di o su Pucci. Non è uno sketch. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

