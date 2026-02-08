Sanremo | Filini FdI ' se non di sinistra non puoi fare il comico solidarietà a Pucci'

Da iltempo.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polemica a Sanremo si infiamma dopo le minacce a Andrea Pucci. Il deputato di Fratelli d’Italia, Filini, commenta criticando chi dice che solo i di sinistra possono fare comicità. Nel frattempo, Pucci ha annunciato di aver rinunciato a partecipare alla manifestazione, accusando le minacce di essere troppo gravi. La situazione resta tesa e fa discutere il mondo dello spettacolo.

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - “Sono vergognose le minacce ad Andrea Pucci e alla sua famiglia al punto da costringerlo a rinunciare alla sua partecipazione a Sanremo. Adesso si vergogni chi ha messo all'indice il comico in questi giorni alimentando un clima di odio che ci restituisce bene l'immagine della sinistra in Italia: prepotente e livorosa, intollerante e ignorante, perdente e incapace di fare i conti col proprio fallimento". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia, Francesco Filini, capogruppo nella Commissione Vigilanza Rai. "Ormai è chiaro, se non sei di sinistra non puoi fare il comico e la satira è ammessa soltanto se ammaestrata a colpire la destra. 🔗 Leggi su Iltempo.it

sanremo filini fdi se non di sinistra non puoi fare il comico solidariet224 a pucci

© Iltempo.it - Sanremo: Filini (FdI), 'se non di sinistra non puoi fare il comico, solidarietà a Pucci'

Approfondimenti su Sanremo Filini

Sanremo: Meloni, 'solidarietà a Pucci, deriva illiberale sinistra spaventosa'

Il comico Andrea Pucci a Sanremo, ira del Pd: “è fascista”

Questa mattina si è acceso un nuovo scontro intorno al Festival di Sanremo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Sanremo Filini

FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «SANREMO. FILINI (FDI): VERGOGNOSE MINACCE A PUCCI E FAMIGLIA. SE NON SEI DI SINISTRA NON PUOI FARE IL COMICO»Sono vergognose le minacce ad Andrea Pucci e alla sua famiglia al punto da costringerlo a rinunciare alla sua partecipazione a Sanremo. Adesso si vergogni chi ha messo all’indice il comico in questi ... agenziagiornalisticaopinione.it

Sanremo: Filini (FdI), 'se non di sinistra non puoi fare il comico, solidarietà a Pucci'Roma, 8 feb. (Adnkronos) - Sono vergognose le minacce ad Andrea Pucci e alla sua famiglia al punto da costringerlo a rinunciare alla sua partecipazione a Sanremo. Adesso si vergogni chi ha messo ... iltempo.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.