Sanremo | Filini FdI ' se non di sinistra non puoi fare il comico solidarietà a Pucci'

La polemica a Sanremo si infiamma dopo le minacce a Andrea Pucci. Il deputato di Fratelli d’Italia, Filini, commenta criticando chi dice che solo i di sinistra possono fare comicità. Nel frattempo, Pucci ha annunciato di aver rinunciato a partecipare alla manifestazione, accusando le minacce di essere troppo gravi. La situazione resta tesa e fa discutere il mondo dello spettacolo.

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - “Sono vergognose le minacce ad Andrea Pucci e alla sua famiglia al punto da costringerlo a rinunciare alla sua partecipazione a Sanremo. Adesso si vergogni chi ha messo all'indice il comico in questi giorni alimentando un clima di odio che ci restituisce bene l'immagine della sinistra in Italia: prepotente e livorosa, intollerante e ignorante, perdente e incapace di fare i conti col proprio fallimento". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia, Francesco Filini, capogruppo nella Commissione Vigilanza Rai. "Ormai è chiaro, se non sei di sinistra non puoi fare il comico e la satira è ammessa soltanto se ammaestrata a colpire la destra. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Questa mattina si è acceso un nuovo scontro intorno al Festival di Sanremo.

