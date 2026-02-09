Meloni incandescente sul caso Pucci | Da sinistra doppiopesismo solo se attaccano me è satira

La Premier Giorgia Meloni si infiamma sul caso Pucci. In un discorso diretto, attacca la sinistra e il suo modo di fare satira, sostenendo che se attaccano lei diventa solo satira, mentre se colpiscono altri si tratta di doppiopesismo. La polemica rischia di raffreddare l’interesse del pubblico, e per un comico niente è peggio di un pubblico che non ride. Meloni non si ferma e difende il suo punto di vista, alimentando il dibattito che già infiamma la scena politica.

Il timore principale, infatti, è che la polemica in corso potesse aver "raffreddato" il pubblico. Non c'è nulla di peggiore per un comico di avere un pubblico che non ride. I precedenti, poi, sono numerosissimi. Le polemiche pre-Festival hanno reso piuttosto complesse le esibizioni di Angelo Pintus nel 2015, quella di Maurizio Crozza nel 2013 e anche quella di Angelo Duro nel 2023. Una situazione che Pucci ha deciso di non vivere quest'anno A circa due settimane dall’inizio del Festival di Sanremo, un terremoto mediatico e politico ha investito la Rai. Andrea Pucci, il comico scelto come uno dei co-conduttori della kermesse, ha deciso di ritirarsi dal suo ruolo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

La premier Meloni torna a parlare del caso Pucci e si rivolge alle polemiche sui social.

Giorgia Meloni difende Andrea Pucci dopo le polemiche di Sanremo.

